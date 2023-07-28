"Страна": боец ВСУ открыл огонь и ранил женщину на блокпосту в Запорожской области Фото: REUTERS

Украинское издание “Страна” сообщило, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области боец ВСУ расстрелял машину на контрольно-пропускном пункте в поселке Новониколаевка и ранил женщину.

“В Запорожской области военнослужащий на блок-посту расстрелял автомобиль за то, что тот не остановился на его требование”, — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

Уточняется, что солдат открыл огонь по машине из-за отказа водителя остановиться по его требованию. По данным источника издания, водитель машины оказался пьяным военным и наехал на ногу одного из солдат, после чего продолжил движение.

Солдат ВСУ открыл огонь, чтобы остановить машину, однако ранил женщину, которая ехала с военным в машине. В данный момент стрелявший боец не задержат, следователи ведут проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике.