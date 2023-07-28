Руководитель "Игр Будущего" Столяров: в фиджитал-спорте будут присваивать звания

Руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров. Фото: Андрей МИНАЕВ

В фиджитал-дисциплинах будут присваивать спортивные звания. Об этом "Комсомольской правде" на полях форума Россия - Африка заявил руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров.

"Не мы придумали слово фиджитал. Мы его впервые применили к спорту. Мы соединили некоторые киберспортивные дисциплины с физическими", - сказал Столяров в беседе с KP.RU.

Фиджитал - комбинация киберспорта с физической активностью в реальной жизни - признан официальным спортом. В начале недели фиджитал получил второй раздел Реестра всероссийских видов спорта (РВВС), согласно которому участники соревнований смогут получать звания и разряды.

"У нас может быть мастер спорта по фиджиталу или заслуженный мастер спорта по фиджиталу, или мастер спорта международного класса", - продолжил Столяров.

Руководитель "Игр Будущего" также добавил, что не стал регистрировать фиджитал-футбол, так как за киберспорт в этом виде отвечает Российский футбольный союз (РФС). То же самое и с хоккеем - его киберспортивной частью занимается Федерация хоккея России (ФХР).

"Мы не хотим воевать, нам это не совсем нужно сейчас. У нас со всеми большими федерациями соглашения о совместном развитии фиджитал-дисциплин, мы с ними дружим", - заключил Столяров.

Напомним, турнир "Игры Будущего" пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.