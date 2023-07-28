Названы болезни, которых больше всего боятся россияне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне больше всего бояться сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков «АльфаСтрахования».

Согласно результатам исследования, 42,3% россиян больше всего опасаются инсульта, онкозаболеваний - 34,7%, и инфаркта – 24,4% опрошенных. В лидерах также заражение ВИЧ (20,6%), пневмонией (17,8%), диабет (15,5%), а также гипертония (14,9%).

Кроме того, страх вызывает коронавирус, атеросклероз, почечная недостаточность, аллергии различного происхождения.

Отмечается, что большинство опрошенных (55%) не задумываются, что болеют чем-то в скрытой форме, хотя половина время от времени пытается найти у себя симптомы каких-то заболеваний. Примерно четверть респондентов (27%) знакомы со случаями, когда болезнь никак себя не проявляла, и ее обнаружили случайно.

Тем временем опрос, проведенный аналитиками ВЦИОМ, показал, что те или иные фобии испытывают 78% россиян. Как передавал телеканал «360», самыми распространенными оказались страхи высоты (30%), змей (28%), а также водных пространств и глубины (24%).