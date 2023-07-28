The Hill: в США считают, что конфликт на Украине близок к кульминации Фото: REUTERS

Соединенные Штаты все больше склоняются к варианту с заморозкой конфликта на Украине и считают, что он уже близок к кульминации из-за близящегося провала ВСУ. Об этом рассказали в американском издании The Hill.

— Военные эксперты США опасаются, что операция украинской армии завершится к концу этого года без крупной победы. Это приблизит конфликт к заморозке на нынешних позициях, — подчеркнули в публикации.

Также в статье привели слова специалиста в области внешнеполитических исследований Майкла О’Хэнлона, который заявил, что украинская армия не только не сможет пройти российскую оборону, но и вероятно потеряют территорию, на которой Россия создаст новые оборонные укрепления на более выгодных рубежах.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ на полтора километра в районе Сергеевки. Удалось захватить несколько опорных пунктов противника.