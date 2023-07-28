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НовостиОбщество28 июля 2023 13:18

Россияне рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседовании

SuperJob: на собеседовании россиян больше всего удивляют вопросы о семье
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россияне рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседовании

Россияне рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседовании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис SuperJob провел исследование, чтобы выяснить, какие вопросы на собеседовании вызывают у российских граждан наибольшее недоумение. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования, 12% опрошенных назвали странными вопросы о семейном положении, детях и родственниках. Вторым в этом списке стал вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы (5%).

Кроме того, по 4% опрошенных указали на вопросы о жизненных целях и прохождении тестов на проверку реакции, которые они назвали абсурдными. По 3% респондентов считают странными тестирование на профнавыки, а также вопросы о зарплате и личном благосостоянии.

Результаты исследования сервиса HeadHunter, опубликованные «Известиями», показали, что почти у каждого второго россиянина (59%) первая работа появилась в 17 лет или раньше, а большинство из них были трудоустроены официально.