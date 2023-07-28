В России предложили верифицировать посетителей ресторанов при помощи биометрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по цифровой безопасности Юлия Манн предложила использование в ресторанах и госучреждениях системы биометрии, то есть системы идентификации по отпечаткам пальцев, а также голосу или фотографии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как заявила специалист, подобный метод упростит использование разных сервисов, поскольку не придется запоминать пароли, а также носить с собой бумажные документы.

«В ресторанах, например, будут быстрее регистрировать и обслуживать посетителей. А в МФЦ - быстрее обрабатывать документы», - отметила она.

Эксперт отметила, что такую систему идентификации возможно реализовать в виде комплекса различных приборов, в том числе сканеров отпечатков пальцев или камер, распознающих лица.

По ее словам, такая система станет надежным способом хранения данных, которая тяжело поддается мошенникам, поскольку биометрию сложно подделать.

Юрист Юрий Капштык заявил, что вводить идентификацию по биометрии следует только в госучреждениях, отметив, что ресторан является «предпринимательской деятельности», а люди приходят туда, чтобы «потратить свое время и спокойно провести время».