Наташа Королева объявила ультиматум родным с Украины Королева Фото: Иван Макеев

Наташа Королева объявила ультиматум родным. Уроженка Киева признается, из-за сложившейся в мире обстановке в ее семье не все гладко. Порой страсти накаляются до такого предела, что артистке приходится брать на себя роль дипломата и миротворца.

Порой с родственниками из Киева случаются недопонимания, но артистка стоит на своем: терять близких людей из-за политической ситуации недопустимо.

- Я всем поставила ультиматум и сказала: «Мы должны находить точки соприкосновения. Потому что мы – родные люди, ближе у нас никого нет, - делится она с сайтом mk.ru.

Теперь если в семье происходит недопонимание, артистка сразу пытается разрешить ситуацию.

- Шучу, что я стала министром иностранных дел, как Сергеем Лавровым, которого я, кстати, очень уважаю! Никаких серьезных конфликтов у нас в семье не было, - подчеркнула она.