Экс-агент MI6 Крук: российская армия разрушила миф об американской военной мощи Фото: Александр КОЦ

Бывший британский разведчик Аластер Крук заявил, что российская армия полностью развеяла миф о военной мощи Соединенных Штатов в ходе конфликта на Украине.

“Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля”, — заявил экс-агент MI6 в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Крук подчеркнул, что западные союзники Украины совершают большую ошибку, продолжая подогревать конфликт, несмотря на сообщения о нехватке боеприпасов. По мнению разведчика, Запад просто слишком самоуверен и не задумывается о последствиях поражения Киева в конфликте.

Напомним, экс-агент ЦРУ Фил Джиральди также отмечал, что Вашингтон безуспешно лишь раскрывает собственную уязвимость, пытаясь убедить весь в мир в уязвимости России, которая не ослабнет даже в случае затягивания текущего конфликта на Украине.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркивал, что ставка западных союзников Киева на эффективность натовского оружия не сыграла, а “хвалёные леопарды и бредли” очень хорошо горят в зоне конфликта.