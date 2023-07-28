Взрыв произошел на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре

28 июля на НПЗ в Самаре прогремел взрыв

28 июля на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошло ЧП. По предварительным данным, на территории предприятия сработало взрывное устройство, пострадавших нет. Об этом сообщила "КП-Самара" со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.

“По сообщениям в социальных сетях, на территории НПЗ был слышен громкий хлопок, однако местные жители, с которыми удалось пообщаться журналистам, уверяют, что никакого грохота не слышали, а над территорией завода не видно дыма”, — отмечают журналисты.

Правоохранительные органы подтвердили информацию о ЧП и отметили, что пострадавших в результате хлопка нет, а виновник ЧП был оперативно задержан при попытке скрыться на территории соседнего региона.

По данным представителей предприятия, нефтеперерабатывающий завод в данный момент находится на ремонте, а хлопок произошел в нерабочем помещении. Сотрудники Следкома и прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.