Экс-разведчик Риттер: российские войска сильно сократили число гаубиц M-777 у ВСУ Фото: Александр КОЦ

Офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российские войска нанесли серьезный урон ВСУ, значительно сократив число американских гаубиц М-777, отправленных Вашингтоном Киеву.

“На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок”, — рассказал экс-разведчик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что российские войска научились эффективно противодействовать американским РСЗО HIMARS благодаря усердной работе инженеров над комплексами радиоэлектронной борьбы, которые способны подавлять сигнал GPS в зоне полета ракеты. Разведчик отметил, что подобным образом российские войска смогут эффективно противодействовать и системам ATACMS, передачу которых обсуждают в Вашингтоне.

Напомним, ранее военный обозреватель “КП” Виктор Баранец рассказал о победах российских инженеров над лучшим оружием НАТО и раскрыл, как ВС России развеяли миф о непобедимости систем ПВО Patriot, как солдаты нашли противоядие от американских “Хаймарсов” и как российские танкисты ослепляют хваленые ПТРК “Джавелин”.