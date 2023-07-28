Голубев: эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея Фото: telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Эпицентр взрыва, который произошел 28 июля в Таганроге, пришелся на территорию городского художественного музея. Одна из стен здания разрушена, а также повреждена кровля. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

— Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома, — говорится в сообщении.

Глава региона также подчеркнул, что в медучреждения города доставлены девять человек, состояние которых врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести. Всего на месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Таганрогский художественный музей — один из самых известных на юге России, который нередко называют маленькой Третьяковкой. В нем можно увидеть картины 18-19 века знаменитых российских художников.

Напомним, что ранее стало известно о взрыве ракеты в центре Таганрога. Погибших в результате происшествия нет, а на место сразу же прибыли оперативные службы города.