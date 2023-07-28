Что произошло за день 28 июля: главные новости

Губернатор Ростовской области Голубев подтвердил взрыв в центре Таганрога Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Инцидент произошел неподалеку от кафе «Чехов сад». Погибших нет, на место незамедлительно прибыли оперативные службы города. За медицинской помощью обратились 15 человек, которых сейчас обследуют специалисты.

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