Силовики задержали подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре Фото: Виктор Гусейнов

Мужчина, подозреваемый в подрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, задержан.

Как передает «КП – Самара», подозреваемым в совершении диверсии оказался работник НПЗ, он попытался скрыться на территории соседнего региона. Тем временем на предприятии заявили, что речь идет не о взрыве, а о «хлопке» в нерабочем помещении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и прокуратура, обстоятельства инцидента выясняются.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 июля,на Куйбышевском НПЗ в Самаре, по предварительным данным, сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. По словам представителей предприятия, завод в данный момент находится на ремонте.