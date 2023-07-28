ВЦИОМ: более 76% россиян доверяют президенту Владимиру Путину Фото: REUTERS

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 76,8 процента россиян, а деятельность главы государства одобряют 73,2 процента. Такие данные опроса предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Помимо этого, в лидерах по доверию россиян в результате опроса находится председатель правительства России Михаил Мишустин, которому доверяют почти 60 процентов респондентов. Также 32,3 процента опрошенных доверяют главе КПРФ Геннадию Зюганову.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что спецоперация сплотила россиян и усилила консолидацию вокруг президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что люди едины в понимании, что будущее страны зависит от достижения целей СВО.