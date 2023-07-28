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НовостиПроисшествия28 июля 2023 15:28

Мэр Таганрога Фатеев: в районе взрыва в городе введут режим ЧС

Ранее в городе упали обломки украинской ракеты, перехваченной российскими системами ПВО
Сергей ЧИКОВ
На территории Таганрога упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО Фото: СОЦСЕТИ

На территории Таганрога упали обломки ракеты, перехваченной российскими системами ПВО Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что в районе взрыва в городе введут режим ЧС.

“В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации”, — написал глава города у себя в телеграм-канале.

Также он отметил, что на месте происшествия работают все экстренные службы, а администрация города собрала оперативный штаб для решения вопросов помощи всем пострадавшим и обследованию разрушений.

Напомним, 28 июля киевский режим дважды попытался устроить теракт в Ростовской области. Удары наносились переоборудованной установкой ПВО С-200. Обе ракеты были сбиты на подлете к городу системами противовоздушной обороны, однако обломки одной из них упали на территории художественного музея Таганрога, из-за чего 15 человек получили легкие ранения.