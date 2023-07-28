Евросоюз расширил санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз расширил санкции в отношении России, добавив в санкционный список пять организаций и семь человек.

Как уточняется в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, в перечень внесены информационное агентство Инфорос, «Агентство социального проектирования», ООО ГК «Структура», АНО «Диалог» и «Институт русского зарубежья».

Кроме того, в санкционный список включены Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова. Активы попавших под санкции лиц и организаций будут заморожены на территории ЕС, а самим им запрещены поездки в страны сообщества.

Напомним, на этой неделе постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе согласовали продление персональных антироссийских санкций из-за ситуации на Украине еще на шесть месяцев.