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НовостиПолитика28 июля 2023 15:30

Евросоюз расширил санкции против России

Активы попавших под санкции лиц и организаций будут заморожены на территории ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз расширил санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз расширил санкции в отношении России, добавив в санкционный список пять организаций и семь человек.

Как уточняется в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, в перечень внесены информационное агентство Инфорос, «Агентство социального проектирования», ООО ГК «Структура», АНО «Диалог» и «Институт русского зарубежья».

Кроме того, в санкционный список включены Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова. Активы попавших под санкции лиц и организаций будут заморожены на территории ЕС, а самим им запрещены поездки в страны сообщества.

Напомним, на этой неделе постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе согласовали продление персональных антироссийских санкций из-за ситуации на Украине еще на шесть месяцев.