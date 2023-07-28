Песков: Путину еще не доложили о взрыве в Таганроге Фото: REUTERS

На данный момент президенту Российской Федерации Владимиру Путину не доложили о взрыве в центре Таганрога, поскольку идет саммит «Россия - Африка». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Погибших нет, а все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Также в районе взрыва работают спасатели.

Отмечается, что эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Одна из стен здания разрушена, а также повреждена кровля.