Песков: Путину еще не доложили о взрыве в Таганроге
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На данный момент президенту Российской Федерации Владимиру Путину не доложили о взрыве в центре Таганрога, поскольку идет саммит «Россия - Африка». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Погибших нет, а все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Также в районе взрыва работают спасатели.
Отмечается, что эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Одна из стен здания разрушена, а также повреждена кровля.