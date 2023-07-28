Оперштаб Кубани сообщил о запрете прохода маломерных судов в Керченском проливе Фото: REUTERS

Оперштаб Кубани сообщил о введении ограничения на плавание маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

“Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.” — сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

В сообщении отмечается, что запрет коснется прогулочных и парусных судов, а также надувных плавательных средств, гидроциклов, сабдосок и других аналогичных плавсредств. Оперштаб подчеркивает, что данные ограничения не распространяются на судна пограничных войск и Росгвардии.

Также Минобороны запретило постановку на якорь и рыболовство в районе керченского пролива, а также взрывные и иные виды подводных работ в этом районе.