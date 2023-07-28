Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2023 15:45

Оперштаб Кубани сообщил о запрете прохода маломерных судов в Керченском проливе

Ограничения не коснутся судов пограничных войск и Росгвардии
Сергей ЧИКОВ
Оперштаб Кубани сообщил о запрете прохода маломерных судов в Керченском проливе

Оперштаб Кубани сообщил о запрете прохода маломерных судов в Керченском проливе

Фото: REUTERS

Оперштаб Кубани сообщил о введении ограничения на плавание маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

“Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.” — сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

В сообщении отмечается, что запрет коснется прогулочных и парусных судов, а также надувных плавательных средств, гидроциклов, сабдосок и других аналогичных плавсредств. Оперштаб подчеркивает, что данные ограничения не распространяются на судна пограничных войск и Росгвардии.

Также Минобороны запретило постановку на якорь и рыболовство в районе керченского пролива, а также взрывные и иные виды подводных работ в этом районе.