Дети из Африки читают произведения русской литературы на конкурсе «Живая классика»

Директор по развитию Фонда «Живая классика» Екатерина Кочеткова Фото: Андрей Минаев

Дети из стран Африки читают классические произведения русской литературы в рамках конкурса «Живая классика». Вместе с ними это делают более миллиона других детей более чем из 80 стран мира. Об этом рассказала «КП» директор по развитию Фонда «Живая классика» Екатерина Кочеткова в ходе саммита «Россия - Африка».

— «Живая классика» - это международный конкурс юных чтецов. Он проходит ежегодно. Ежегодно в нем принимает участие более 1 миллиона школьников из 89 регионов России и более чем из 80 стран мира, в том числе, конечно, из стран Африки. Это Египет, Эфиопия, Тунис, Конго, Замбия и другие страны, — подчеркнула Кочеткова.

Она также рассказала, что в рамках конкурса все дети читают отрывок из любимого прозаического произведения длинной в пять минут. При этом сложно выделить самое популярное произведение у чтецов, однако дети из России чаще берут книги более современных авторов, а конкурсанты из Африки предпочитают более классическую литературу.

Екатерина Кочетова подчеркнула, что дети из стран Африки до сих пор помнят, что знаменитый российский поэт Александр Сергеевич Пушкин имел африканские корни.