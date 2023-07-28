Песков заявил, что Путину доложили о ракетных ударах ВСУ по Таганрогу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ракетных ударах киевского режима по гражданским объектам в Ростовской области.

“Слава Богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно”, — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле не ожидают никакой реакции Запада на очередной террористический акт киевского режима.

Напомним, 28 июля киевский режим совершил две попытки ракетного удара по гражданским объектам в Ростовской области. Российские системы ПВО сбили обе ракеты, однако обломки одной из них упали в Таганроге, из-за чего пострадали 15 мирных жителей и получили повреждения художественный музей и многоквартирный дом напротив него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право жестко ответить на террористические удары украинских войск по гражданской инфраструктуре Таганрога.