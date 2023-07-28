В декларации саммита «Россия - Африка» нет положений по ситуации на Украине

В декларации саммита «Россия - Африка» нет положений, касающихся ситуации на Украине Фото: REUTERS

В декларации второго саммита «Россия - Африка» не содержится никаких положений по ситуации на Украине. Об этом стало известно из опубликованного документа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил проведение мероприятий саммита, а также заявил, что страны согласовали план действий на ближайшие три года. Саммит теперь также будет проводиться раз в три года.

Также стало известно, что Россия и страны Африки будут переходить на расчеты в национальных валютах при заключении коммерческих сделок.