Глава Африканского союза заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России Владимир Путин готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и призвал мировое сообщество подтолкнуть к мирным переговорам президента Владимира Зеленского.

"Президент России продемонстрировал, что он готов нам помочь в сфере поставки зерновых. Да, это важно, но этого может быть не совсем достаточно: нужно, чтобы мы добились прекращения огня", - сказал Ассумани на саммите "Россия - Африка".

Напомним, ранее Владимир Путин отмечал, что “все противоречия должны решаться в ходе переговоров” и он готов к дипломатическим контактам, однако киевский режим отказывается от диалога с Москвой.

Тем временем на фоне отсутствия успехов украинских войск в наступлении на Западе все чаще вспоминают призывы председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли стремиться к переговорам, поскольку затягивание конфликта сделает только хуже для Украины.