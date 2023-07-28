Россия и страны Африки выступили против агрессивного национализма Фото: REUTERS

Россия и страны Африки выступили против агрессивного национализма, неофашизма и неонацизма, а также русофобии, афрофобии и любых проявлений расовой дискриминации и расизма. Об этом следует из декларации второго саммита «Россия - Африка».

Ранее KP.RU рассказывал, что в декларации саммите нет никаких положений по ситуации на Украине. Сам же саммит теперь будет проходить раз в три года, а все стороны приняли план действий на период с 2023 по 2026 годы.

Также президент Владимир Путин заявил, что вечером 28 июля будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.