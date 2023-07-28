Наталья Золотарева: Россия поделится с Африкой опытом в сфере среднего профессионального образования

Руководитель института развития профессионального образования Наталья Золотарева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель института развития профессионального образования Наталья Золотарева рассказала “КП” о том, как сегодня происходит обмен опытом в вопросах среднего профессионального образования между Россией и Африкой и какие ключевые направления в работе по данному вопросу были озвучены в рамках саммита.

“Прежде всего, это, конечно же, методическая поддержка. В России накоплен значительный материал по всем профессиям и специальностям с точки зрения программ подготовки, рекомендуемого оборудования, учебно-методические материалы – и этим всем мы можем делиться, естественно, адаптировав для специфики конкретной страны.” — отметила Золотарева.

Вторым направлением она выделила повышение квалификации преподавателей. По словам Золотаревой, в данном вопросе российская сторона может помочь партнерам в подборе колледжей, готовых создать свои филиалы непосредственно на территории африканских стран, а также создать на базе русских школ площадок для получения конкретных профессий.

“Таким образом у нас будет выстраиваться такое непрерывное образование с русским языком, сначала общее, а затем получение конкретной профессии. И несомненно инклюзия – это тема, которая актуальна во всем мире, и в Российской Федерации у нас так же накоплен большой опыт с точки зрения получения профессий и специальностей для различных категорий инвалидности”, — подчеркнула Золотарева.

Также она напомнила, что Россия имеет серьезный опыт в раскрытии рабочего потенциала людей с ограниченными возможностями и сегодня выходит в этом вопросе на новый этап развития, чем могут воспользоваться африканские партнеры и пройти этот путь быстрее, с учетом российского опыта.