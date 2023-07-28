Игорь Комаров и Антон Котяков оценили готовность управляющего центра занятости в Самаре

Центр откроется во второй половине августа 2023 года. Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценили готовность управляющего центра занятости населения в Самаре. Центр откроется во второй половине августа 2023 года.

Центр занятости населения откроется по стандартам бренда «Работа России» и будет расположен в здании стадиона «Солидарность Самара Арена». Помещения, площадь которых почти 2 тысячи кв. м, уже оснастили рабочими местами для сотрудников. Вскоре к работе приступят более 90 специалистов. В задачи центра войдет: координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания государственных услуг. Во время проверки готовности центра глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить на территории Центр компетенций для повышения производительности труда.

Игорь Комаров одобрил эту идею. Он добавил, что показатели по безработице в Самарской области лучше, чем в среднем по округу. «В целом в ПФО уровень безработицы (при низкой безработице по стране) существенно ниже, чем в целом по России. Мы заинтересованы, чтобы эффективно работали службы занятости», - подчеркнул полпред.

Также полпред президента, министр и губернатор проверили работу по поддержке участников СВО в регионе в рамках деятельности филиала фонда «Защитники Отечества», основная задача которого – оказание комплексной поддержки участников СВО и их семей.

- Здесь, на мой взгляд, очень качественно и хорошо все организовано и точно может быть примером для подражания и тиражирования в других регионах, - отметил полпред.