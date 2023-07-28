«Он уже в отчаянии»: в США рассказали о планах Зеленского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать западную интервенцию из-за провалов своей армии. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

— Он в отчаянии и хочет получить иностранную интервенцию. Поэтому он требует членства Украины в НАТО, но альянс не собирается совершать самоубийство ради Украины, — отметил Риттер.

Эксперт также заявил, что Зеленский начал осознавать, что Вооруженные силы Украины постоянно ослабевают, а российская армия наращивает удары и усиливает напор. По его словам, очевидно, что рано или поздно Украина потеряет всю свою армию.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ. Помимо этого были уничтожены сборочные цеха и склады с безэкипажными катерами. Все поставленные цели были успешно выполнены.