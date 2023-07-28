Россия и страны Африки приняли итоговую декларацию о сотрудничестве Фото: REUTERS

По итогам прошедшего в Санкт-Петербурге саммита “Россия-Африка” стороны подписали итоговую декларацию и план действий Форума партнерства Россия — Африка до 2026 годы. Документы опубликованы на сайте Кремля.

В декларации содержатся пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики, экономики и других областях. Также в итоговом заявлении страны утвердили план проведения международной парламентской конференции “Россия - Африка” каждый год.

Также в тексте декларации указано, что стороны договорились "инициировать создание постоянного действующего российско-африканского диалогового механизма на высшем уровне". Данный орган займется координацией совместных усилий в вопросе борьбы с терроризмом и другими мировыми угрозами.

Владимир Путин договорился с африканскими партнерами проводить ежегодные консультации на уровне МИД России – глава комиссии Африканского союза, а также консультации между главами МИД стран содружества.

“Укреплять роль Форума партнерства Россия - Африка в качестве системообразующего элемента многостороннего российско-африканского сотрудничества”, — указана цель итоговой декларации.

Отмечается, что в финальном варианте документа нет упоминаний решения конфликта на Украине, однако председатель Африканского союза Азали Ассумани отметил готовность Владимира Путина к дипломатическому урегулированию этого конфликта и призвал мировое сообщество подтолкнуть киевский режим к мирным переговорам.