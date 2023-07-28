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НовостиПолитика28 июля 2023 18:06

Депутат Рады Бужанский: в центре города Днепр прогремело несколько взрывов

Других подробностей пока не приводится
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Бужанский: в центре города Днепр прогремело несколько взрывов

Депутат Бужанский: в центре города Днепр прогремело несколько взрывов

Фото: REUTERS

Вечером 28 июля в центре города Днепр прогремело несколько взрывов. Об этом рассказал депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

— Днепр, взрывы. В центре очень слышно, — говорится в сообщении депутата.

Других подробностей на данный момент не приводится, а городские власти не комментировали инцидент. Уже после этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о серии взрывов в Харьковской области в ночь на 27 июля. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, при этом людей призвали ориентироваться на официальную информацию о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский признал попадания ракет по объектам ВСУ 26 июля, при этом о каких именно объектах идет речь он не уточнил. Зеленский также подтвердил падение обломков ракет.