Локальный режим ЧС введен в Таганроге на месте падения обломков украинской ракеты Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Власти Таганрога ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинской ракеты в центре города. Об этом рассказал мэр Таганрога Андрей Фатеев.

— С 18:00 мск распоряжением администрации Таганрога объявлен режим ЧС, он объявлен локально в районе там, где есть пострадавшие дома, — заявил глава городской администрации.

Также он подтвердил, что есть жилые дома, которые пострадали в результате инцидента, а также здание Таганрогского художественного музея, которое было эпицентром ЧП.

Сейчас одна из комиссий проводит подомовой обход, чтобы определить потребность жителей в переезде в ПВД, а вторая комиссия ведет работы по восстановлению участков, где уже разрешено проводить ремонтные работы.

Напомним, что в центре Таганрога произошел взрыв неподалеку от кафе «Чехов сад». В результате происшествия 15 человек обратились за медицинской помощью. В Минобороны назвали атаку Киева по городу терактом и добавили, что на территории Таганрога упали обломки ракеты, перехваченной российской системой ПВО.