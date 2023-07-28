Фатеев: пострадавшие от теракта в Таганроге не нуждаются в специальной медпомощи Фото: Shutterstock

Пострадавшие в результате теракта в центре Таганрога люди не нуждаются в специализированной медицинской помощи. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев.

— Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют, — подчеркнул мэр.

Также ранее глава города заявил, что в Таганроге на месте происшествия введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Специальные комиссии выявляют потребность людей в перемещении в пункты временного размещения, а также проводят восстановительные работы на разрешенных для этого участках.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате теракта в центре Таганрога за медицинской помощью обратились 15 человек. Специалисты сразу же начали обследовать пострадавших.