Эксперт по банкротству Бондар поддержала сохранение ипотечного жилья за должниками Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс" Евгения Боднар поддержала законопроект, который позволит россиянам сохранить ипотечное жилье при личном банкротстве.

Соответствующий документ обсуждается в правительстве. Согласно ему, банкроты-ипотечники будут иметь возможность сохранить свое единственное жилье. Но для этого им потребуется заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации ипотеки.

До недавнего времени должники оказывались в безвыходной ситуации. Они не могли пойти в процедуру банкротства, так как однозначно лишались крыши над головой, но и оплачивать все кредиты вместе не могли.

Теперь ситуация будет проще, хотя до сих пор не ясно, как должник будет находить средства, чтобы рассчитываться за жилье по реструктуризированному долгу. Но в одном будет легче – теперь не придется продавать квартиру.

- В июне 2023 года Верховный суд также подтвердил, что на деньги от продажи ипотечного жилья иные кредиторы, кроме залогового, претендовать не могут, - отметила эксперт в беседе с РИАМО.

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена. Если человек банкрот, все платежи прекращаются. А после продажи жилья 80% суммы получает кредитор. Квартиру могут отобрать даже за непогашенные другие кредиты, пишет газета "Известия".

- Банкротство — не палочка-выручалочка, когда побежали и все списали. Суд при рассмотрении заявлении оценивает и добросовестность должника. Практика списания хорошая, но если суд увидит злоупотребление, он может отказать, - сказал телеканалу "360" налоговый юрист Алексей Гатин.

Тем временем, глава ФССП отметил, что уже сейчас цифровые сервисы позволяют должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн. Автоматическую обработку вызовов и информирование абонентов осуществляет бот «Полина», в работе которого применяются технологии искусственного интеллекта, пишет RT.