В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева по территории России

В Белом доме прокомментировали теракт в Таганроге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом не поощряет атаки Вооруженных сил Украины по территориям Российской Федерации и никак им не способствует. Такое заявление сделал Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после теракта в Таганроге.

— Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем нанесение ударов внутри России, — подчеркнул Кирби на онлайн-брифинге.

Также он заявил, что на Украине нет военных из Соединенных Штатов, которые принимают участие в боевых действиях или оказывают поддержку военным операциям ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложили о происшествии в Таганроге. Он также отметил, что к счастью в результате теракта нет жертв, а в Кремле не ожидают никакой реакции от Запада на очередной теракт киевского режима.