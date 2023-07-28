Автоэксперт Тюктеев: машины из Японии подорожают на 10-15 процентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ренат Тюктеев, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» предупредил о росте цен на японские авто.

Это произойдет из-за того, что Япония вводит запрет на экспорт авто с объемом двигателя от 1,9 литра. В таком случае ценник в России может вырасти на 10-15%.

- Причем данное увеличение цен не будет зависеть от колебаний национальной валюты, а от усложнения логистических поставок из Японии, - сказал эксперт «Газете.Ru».

Вступление в силу запрета ожидается c 9 августа. Автоэксперты полагают, что место японских автомобилей на российском рынке займут машины китайских брендов. Причем на то, чтобы захватить рынок уйдет всего несколько месяцев.

Под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары, передает Пятый канал.

- Подержанные машины будут везти по-прежнему, просто изменится ассортимент. Удар нанесло не японское правительство, а наше, внеся утилизационный сбор. С первого августа он вырастет, высказал свою точку зрения в беседе с телеканалом "360" партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что японские машины с большим объемом двигателя «мы можем покупать в других странах».

- Поэтому с экономической точки зрения это не будет как-то серьезно ощутимо, - сказал депутат.