«Рушатся под давлением»: в США рассказали о плачевной ситуации в ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали разваливаться под натиском российской армии, потеряв сотни тысяч бойцов. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

— ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая участвует в конфликте, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением, — подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина уже проиграла, потому что ее армия начала разваливаться на куски, а сотни тысяч погибших и раненых солдат — это перебор. Макгрегор добавил, что из-за большого количества раненых в украинских больницах не хватает мест.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили более 260 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении. Противник предпринял семь попыток наступления, но ни одна из них не увенчалась успехом.