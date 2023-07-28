Путин проводит встречу с африканскими лидерами по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на полях саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине.

Ранее 17 июня 2023 года в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходила первая встреча Владимира Путина с африканскими лидерами по украинской тематике, где российский лидер подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев выбросил на «свалку истории» проект мирного договора.

Как писал сайт KP.RU, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России Владимир Путин готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и призвал мировое сообщество подтолкнуть к мирным переговорам президента Зеленского.

Напомним, ранее Владимир Путин подчеркнул, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров и он готов к дипломатическим контактам, однако киевский режим отказывается от диалога с Москвой.