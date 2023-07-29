Песков: Путин и лидеры Африки не планируют подписание меморандума по Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать меморандум по итогам переговоров, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Таких планов нет», - сказал Песков.

Отмечалось, что встреча продолжилась в закрытом режиме.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита «Россия-Африка» заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. При этом президент подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.

Путин отметил, что не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других.

Напомним, Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине.