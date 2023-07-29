Подполковник США Дэвис: Ядерное оружие позволит России сохранить все территории Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Крупнейший арсенал ядерного оружия позволит России сохранить все занятые территории, об этом заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive.

«Главный факт о России, который Запад должен трезво понять, - это простая и суровая реальность: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции», - написал Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что у России «есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением».

Автор отметил, что Запад не справился с главным условием военного успеха: работой с реальностью и трезвой оценкой соперника.

«Практически немыслимо, чтобы Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий», - добавил подполковник.

Кроме того, Дэвис напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности применить ядерное оружие лишь при условии угрозы территории России, к которой Кремль относит и новые территории.

Как писал сайт KP.RU, в мае Дэвис заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы Зеленского.

Эксперт отмечал, что у Зеленского нет иного выбора, кроме как устроить обещанное наступление. При этом ни сил ни боевой мощи и знаний у украинской армии недостаточно для достижения заявленных целей, и в результате контрнаступления Украина окажется в худшем положении, чем сейчас.

Кроме того, подполковник указывал, что западные союзники Украины заставят Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией после провала контрнаступления ВСУ.

Напомним, в июне президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но при этом пока такой необходимости у Москвы нет.

По словам Путина, на фоне того, что у России больше ядерного оружия, Запад настаивает на его сокращении, но у них ничего не получится.