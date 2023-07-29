СБ ООН призвал незамедлительно освободить президента Нигера Мохамеда Базума Фото: REUTERS

Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к незамедлительному освобождению президента страны Мохамеда Базума, об этом говорится в заявлении Совета Безопасности.

«Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 года», - сказано в документе.

Совбез ООН призвал «к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума».

Кроме того, отмечалась необходимость защиты президента Нигера, его семьи и членов его правительства.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля стало известно, что военные мятежники захватили в заложники президента республики Нигер в Западной Африке и отказываются отпускать его. Армия страны выдвинула им ультиматум.

Ранее бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее.

27 июля военные Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, закрытии границ и введении комендантского часа.

Позже офис президента Нигера сообщил, что армия не поддержала мятеж гвардейцев, добавив, что глава страны и его семья не пострадали в результате попытки переворота и чувствуют себя хорошо.

Однако, мятежники отказались разблокировать дворец Базума и предъявили ему ультиматум – отменить ранее принятое решение об увольнении командира гвардии генерала Омара Тчиани и самому уйти в отставку.