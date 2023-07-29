ABC: Четверо военных пропали без вести при крушении вертолета в Австралии Фото: REUTERS

Четверо военных пропали без вести в результате крушения вертолета на северо-востоке Австралии, сообщает телеканал ABC.

Телеканал уточнял, что инцидент произошел во время совместных американо-австралийских военных учений Talisman Sabre.

«Четыре члена экипажа вертолета австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон», - говорилось в сообщении.

По данным телеканала, вертолет потерпел крушение в пятницу около 22:30 по местному времени.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля в Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, в результате пять человек погибли, несколько были ранены.

Отмечалось, что самолет с парашютистами во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где в это время люди прятались от непогоды. Авиакатастрофа произошла в 40 км от Варшавы в селе Хрцинно.

Спасатели уточнили, что погиб пилот самолета и еще четыре человека, пострадали пять человек.

24 июля девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета «Антонов» в аэропорту города Порт-Судан. Суданские военные уточнили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Четверо из погибших являлись военными.