FT: ВСУ применяют произведенные в Северной Корее ракеты для РСЗО «Град» Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

ВСУ применяют произведенные в Северной Корее ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», об этом сообщила газета Financial Times.

В статье уточнили, что боеприпасы производства КНДР можно увидеть на фотографиях, сделанных журналистами в июне на позициях ВСУ в Запорожской области.

Артиллеристы ВСУ заявили, северокорейские боеприпасы для «Градов» произведены в 1980-1990-х годах и не надежны, из-за чего их не любят применять.

По данным издания, ракеты были переданы Украине «дружественной страной», которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что у США нет никаких данными, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их сейчас на Украине. Однако американская сторона предполагает, что работа над такой сделкой уже ведется.

По его словам, были признаки того, что они (российская сторона) сейчас находятся в процессе приобретения... но признаков, что покупка совершена нет... нет признаков и того, что это оружие используется на Украине.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы серьезно ограничили цепочки поставок.