В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Запорожье... на территории области раздаются взрывы», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ночью 28 июля президент Украины Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подробно рассказал об ударе возмездия по зданию СБУ в Днепропетровске.

«Причина и следствие - после обстрела Таганрога боевиками ВСУ в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание управления СБУ», - написал Рогов.

Он добавил, что второй удар пришёлся в здание рядом с СБУ, в котором находился центр принятия решений (разведка, координация) с массой иностранных специалистов.

Кроме того, он призвал скептически относиться к данным украинских СМИ о том, что якобы «здание СБУ было пустое». После удара к развалинам подъехали десятки карет скорой помощи.