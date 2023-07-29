Российские артиллеристы уничтожили более 150 боевиков ВСУ Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили более 150 военнослужащих ВСУ, еще десять бойцов сдались в плен, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В результате огня артиллерии уничтожены боевая машина пехоты, две бронемашины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», - сказал Савчук.

Офицер уточнил, что 10 украинских военнослужащих сдались в плен.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении.

Командир расчета подчеркнул, что точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО.

24 июля ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери. Уточнялось, что более 40 боевиков сдались в плен.