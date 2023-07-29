Эксперт Виноградов: В пенсии могут отказать при нехватке стажа или накоплений Фото: Shutterstock

Если при наступлении пенсионного возраста у человека не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, то в страховой пенсии ему могут отказать, об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, что главные условия получения страховой пенсии по старости - это наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

По его словам, минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составляет 14 лет, а количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, - 25,8 балла.

«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», - подчеркнул Виноградов.

Как писал сайт KP.RU, 21 июля депутат Светлана Бессараб анонсировала новую индексацию пенсий, которая должна состоятся с 1 августа 2023 года.

Она уточнила, что пенсию для работающих пенсионеров проиндексируют до трех пенсионных баллов (371,31 рублей).

«С 1 августа все работающие пенсионеры проиндексируются. Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается», – пояснила парламентарий.

Бессараб напомнила, что в общей сложности пенсионный коэффициент в России стоит 123 рубля 77 копеек. «Можете сами посчитать, какие незначительные это деньги», - заявила она, подчеркнув, что в будущем необходимо разрешить зарабатывать пять баллов за год работы.