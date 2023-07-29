Экс-разведчик США Риттер: После провала наступления Киеву придется выбрать «яд» Фото: REUTERS

После провала наступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов, об этом написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

«Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению», - заявил Риттер.

По его словам, либо согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.

Автор подчеркнул, что трагизм украинского конфликта заключается в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников.

«Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», - отметил Риттер.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине уже перешел в новую фазу из-за успехов российских войск и провала наступления ВСУ.

Он отметил, что этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас.

По его мнению, дипломатическое урегулирование конфликта невозможно, поскольку киевский режим упрямо отказывается вести переговоры с Москвой. При этом украинские войска понесли огромные потери в ходе безуспешного широкомасштабного наступления.

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что Зеленский получил жесткий приказ от своих союзников продолжать наступление, несмотря на многочисленные потери ВСУ в личном составе.

Соскина подчеркнул, что западные союзники Зеленского оказали на него давление, пытаясь создать еще более тяжелую ситуацию в конфликте для отвлечения внимания от собственных проблем, таких как возможное объявление президенту США Джо Байдену импичмента из-за коррупционного скандала вокруг его семьи.

Напомним, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если командование ВСУ решит продолжать обещанное наступление, то украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.