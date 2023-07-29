Что произошло в ночь на 29 июля

Артиллеристы накрыли плотным огнем группу диверсантов ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыли группы диверсантов ВСУ в районе поселка Садового в Херсонской области. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов.

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