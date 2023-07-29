Сальдо: откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет еще несколько недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что откачка воды и расчистка территорий в рамках ликвидации последствий теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) займет еще несколько недель или, может быть, даже месяцев.

«О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть, месяцы», - цитирует Сальдо ТАСС.

Врио главы региона пояснил, что вода осталась только в низинах, где отсутствует естественный сток, поэтому сотрудники специализированных служб ведут откачку воды оттуда.

В то же время, как отметил Сальдо, после откачки воды останутся здания и инфраструктура, которые полностью были испорчены, а также сама плотина.

«Вот лишь когда все это будет заново отстроено, тогда можно будет считать, что последствия теракта Киева ликвидированы», - заявил врио губернатора.

Напомним, Каховская ГЭС была частично разрушена после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. После инцидента произошло подтопление окрестных городов и поселков.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что власти Новокаховского городского округа практически завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU ранее вместе с экспертами рассуждал, какими последствиями грозит разрушение Каховской ГЭС.