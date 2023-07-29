Захарова: Кеннеди-младшего подвергнут травле в США после слов о диалоге с Россией Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший будет подвергнут травле в стране после его слов о налаживании диалога с Россией. Такого мнения придерживается официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, «отмены», как они любят», - цитируют Захарову РИА Новости.

Она пояснила, что произойдет это потому, что высказывания Кеннеди-младшего полностью идут вразрез с тем, что США декларируют в последние годы.

Официальный представитель МИД России также напомнила, что РФ готова была развивать отношения с США, пытаясь убедить эту страну в том, что сотрудничество лучше, чем «холодная» или «горячая» война.

«Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения», - резюмировала Захарова.

Ранее Кеннеди-младший заявил о необходимости налаживать диалог с Россией на высоком уровне. По его словам, на данный момент Вашингтон находится в потенциально экзистенциальной битве с Москвой, а у российской стороны тем временем «на тысячи больше» ядерных вооружений, чем у американцев.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что отношения России и США переживают глубокий кризис. Глава государства также подчеркивал, что РФ всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения на принципах равноправия.