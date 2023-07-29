Правительство России ввело запрет на вывоз риса до 31 декабря 2023
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Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря этого года, сообщает пресс-служба кабинета министров.
«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», – говорится на сайте правительства РФ.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не распространяется на поставки в страны Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Также указанную продукцию разрешено отправлять за границу в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок, отмечается в сообщении.
«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», – объяснили в кабмине.
Как писал сайт KP.RU, ввести временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы предложило Министерство сельского хозяйства РФ.
Напомним, разрушение Каховской ГЭС создало риски потери урожая риса в Крыму.