Правительство России ввело запрет на вывоз риса до 31 декабря 2023 Фото: pixabay.com

Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря этого года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», – говорится на сайте правительства РФ.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не распространяется на поставки в страны Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Также указанную продукцию разрешено отправлять за границу в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок, отмечается в сообщении.

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке», – объяснили в кабмине.

Как писал сайт KP.RU, ввести временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы предложило Министерство сельского хозяйства РФ.

Напомним, разрушение Каховской ГЭС создало риски потери урожая риса в Крыму.