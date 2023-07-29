Гладков: ВСУ за сутки 42 раза обстреляли Белгородскую область. Фото: Telegram-канал Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 29 июля, рассказал об обстрелах региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего за сутки, по его данным, было зафиксировано 42 прилета.

По информации BEL.KP.RU, в Шебекинском округе по поселку Ленинскому и МАПП «Шебекино» было выпущено по 16 минометных снарядов. Село Журавлевку Белгородского района из ствольной артиллерии обстреляли десять раз.

Как отметил Гладков, специалисты не нашли разрушений после обстрелов. Кроме того, никто из населения не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины выпустили по селу Журавлевка три кассетных боеприпаса. Он уточнил, что по селу также была совершена атака с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, Журавлевка попала под обстрел из гранатомета, в общей сложности было сделано 10 выстрелов.

Президент России Владимир Путин объяснял, зачем украинские неонацисты регулярно атакуют Белгородскую область. По словам главы государства, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание российской армии и оттянуть часть сил РФ от линии боевого соприкосновения.