В Госдуме рассказали, как Россия возместит списанные Африке долги

В Госдуме считают, что РФ возместит списанные Африке долги за счет экспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сможет возместить списанные странам Африки долги за счет увеличения экспортных контрактов с государствами континента, считает заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Здесь важно, что Россия получит взамен на прощение этих долгов. Мы очень рассчитываем, что правительство сможет многократно перекрыть размер прощенных долгов поступлениями в бюджет от экспортных контрактов», – заявил он в беседе с Ura.ru.

Как отметил депутат, Москва списала странам Африки по большей части долги прошлых лет, возврат которых был почти исключен. По словам Щапова, в моменте непосредственно на федеральный бюджет списание долгов может оказать лишь минимальное влияние.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ списала странам Африки долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Он уточнил, что долги большинства государств Африки сформировались во время их сотрудничества с Советским Союзом. Большая часть долгов пришлась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.